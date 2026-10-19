Ho perso un amico, la morte dell’on. Benito Savo mi colpisce profondamente

di Riccardo Mastrangeli* La scomparsa dell’onorevole Benito Savo mi colpisce profondamente. Con lui la Ciociaria perde un protagonista della propria storia politica e amministrativa; io perdo un amico al quale mi legavano affetto, simpatia e tanti anni di collaborazione.

Medico chirurgo, sindaco di Torrice per diciotto anni, consigliere provinciale e poi deputato della Repubblica nelle file di Forza Italia, Benito ha dedicato una parte importante della propria vita alle istituzioni, mantenendo un legame profondo con la sua comunità e con il nostro territorio.

Il mio ricordo torna agli anni della mia esperienza parlamentare, quando Benito, allora sindaco di Torrice, mi fu vicino con amicizia e convinzione, sostenendomi anche nelle sfide elettorali. Quella fiducia conserva per me un valore umano che il tempo non ha cancellato.

Le nostre strade hanno continuato a incontrarsi, anche quando fu lui a sedere alla Camera dei deputati. È rimasto saldo quel rapporto fatto di dialogo, collaborazione e del piacere sincero di ritrovarsi.

Oggi sento soprattutto il dolore per la perdita di un amico e la gratitudine per la vicinanza che mi ha sempre dimostrato.

Alla figlia, l’onorevole Alessia Savo, rivolgo un pensiero particolarmente affettuoso e un abbraccio in questo momento di grande dolore.

A lei, a tutti i familiari e ai suoi cari esprimo le mie più sentite condoglianze, unendomi al cordoglio della comunità di Torrice che lo ha tanto amato.