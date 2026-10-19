È ufficiale, arriva l’Esercito il governo invia 500 soldati a Milano scatta il divieto di aggregazione

La scelta di Crosetto: inviare 500 soldati a Milano. È uno dei contenuti del decreto legge che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei ministri domani. Sui social esulta Salvini: «Vittoria della Lega». Arriva la stretta del governo dopo gli scontri di Milano del fine settimana. Al termine del vertice presieduto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni si è deciso di intervenire già martedì con un decreto legge. L’idea è quella di spostare alcuni provvedimenti contenuti nel disegno di legge Sicurezza, in conversione al Senato, in un decreto legge. Le novità riguarderanno l’estensione del fermo preventivo nei confronti dei minori, misure anti-baby gang (o maranza, come le chiama la Lega) e divieto di aggregazione per chi si rende responsabile di violenze di gruppo e devastazioni.

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