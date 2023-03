Papa Francesco ricoverato, annullate le udienze “Problemi cardiaci e respiratori”

Papa Francesco si trova dal pomeriggio di oggi, mercoledì 29 marzo, all’ospedale Gemelli di Roma. Dall’ospedale si fa sapere che il pontefice, giunto in ambulanza a seguito di un malore, ha avuto problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio nella tarda mattinata e per sicurezza è stato portato per controlli al reparto cardiologia. Il malore è considerato, al momento, «non preoccupante»: ma il pontefice sarebbe stato sottoposto a diversi esami, e secondo alcune fonti ospedaliere avrebbe nella sua stanza al decimo piano la macchina dell’emogasanalisi per un monitoraggio costante. In Vaticano, anche se non è ufficiale, si dice che siano state annullate tutte le udienze di giovedì e venerdì, ovvero che «è stato fatto spazio nell’agenda perché i controlli possano proseguire il tempo eventualmente necessario». Prima di andare al Gemelli, ha annullato l’appuntamento per la registrazione di un’intervista televisiva. Un ricovero a questo punto è pressoché certo, lo staff e gli uomini della sicurezza sono stati allertati per passare la notte al Policlinico. Di sicuro non era programmato un ricovero, alla vigilia della Domenica della Palme e delle celebrazioni della Settimana Santa di Pasqua, il periodo più importante dell’anno. Il primo comunicato della Santa Sede, emesso nel pomeriggio di oggi, parlava di «controlli precedentemente programmati». Papa Francesco era stato ricoverato al Gemelli già nel 2021, ma allora il comunicato vaticano parlò subito di un «intervento programmato», l’asportazione di una parte del colon per una stenosi diverticolare: allora rimase ricoverato per undici giorni . Una ventina di giorni fa, parlando alla Tv svizzera, Francesco, 86 anni, aveva detto di sentirsi in buona salute, quando gli avevano chiesto come si sentisse dopo dieci anni di pontificato: «Sono vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene». corriere.it