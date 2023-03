Torna a fare il camionista, “Con i 5 stelle guadagnavo 4mila euro al mese”

Da camionista ai palazzi romani, per tornare di nuovo a guidare i tir: è il percorso di Nik il Nero, ex colonna portante della comunicazione Cinque Stelle. Nicola Virzì ha raccontato sui social la sua scelta dopo dieci anni passati nelle stanze dei gruppi parlamentari, sia alla Camera sia al Senato. Cresciuto nel meet up bolognese, video-maker per passione, Nik il Nero era entrato nello staff – supportato anche da Gianroberto Casaleggio – dopo il boom alle Politiche del 2013. Stipendio da 4mila euro al mese secondo le voci dell’epoca e un fiume di polemiche interne. Ora, sei mesi dopo le Politiche del 2022, dopo non aver avuto conferma del suo ruolo nel Movimento, scrive: «Alla fine ho deciso, tra pochi giorni tornerò su un camion a fare quello che so fare, guidare un Tir». E spiega: «Mi ero illuso di poter essere un fotografo, ci avevo creduto e ci ho provato in tutti i modi, ma evidentemente la classe era tutta acqua». Sul curriculum «pesa» anche il ruolo avuto tra gli stellati: «Dire di aver lavorato per quasi 10 anni nel Movimento 5 stelle è castrante, non dà nessun tipo di vantaggio (anzi), quando mi chiedevano cosa hai fatto negli ultimi anni non potevo che dirlo, ho lavorato nella comunicazione per il Movimento, prima al Senato poi alla Camera dei Deputati, la faccia di chi mi stava di fronte cambiava tragicamente». Nik il Nero, che per il Movimento con lo scomparso Matteo Incerti inseguiva l’allora direttore del Tg1 Mario Orfeo, sostiene di non avere rimpianti, «perché i rimpianti li ha chi non ha dato tutto quello che aveva da dare e non ha messo passione e amore in quello che ha fatto». Pazienza, alla fine va bene così, in fondo ho sempre amato guidare fin da bambino, sapete quale era il mio sogno? Fare il pilota. Alla fine sembra ci sia riuscito alla grande (ed il camion è anche rosso). Accettare quello che sono mi ha liberato dalle illusioni e da un mondo che non mi apparteneva più, è stata dura ma ci sono riuscito». corriere.it