di Cesare Novelli

Nella lontana Polonia, dove vivo da oltre un anno con la famiglia, purtroppo giungono amare notizie dalla mia Veroli. Tra tutte mi ha provocato dispiacere e delusione lo scioglimento del consorzio della valorizzazione del buon pane di Veroli da parte del Comune.

Questa notizia si aggiunge a tante altre che dimostrano ogni volta che questa amministrazione, invece di prendere iniziative per migliorare un paese che peggiora, è diventata solamente un becchino che subisce una realtà, creata da anni senza fare nulla per investire.

Triste situazione destinata a peggiorare sempre più in modo irreversibile, aggravando addirittura l’esistente e facendo regredire la nostra povera cittadina ad un deserto. Veroli oggi non è all’altezza degli altri comuni di pari importanza della nostra Provincia nella quale, ormai da tempo, non ha più un ruolo fondamentale.

Mi domando che fine abbiano fatto i consiglieri comunali di fronte a tanto disastrosa situazione. Soprattutto quelli di opposizione.

Essendo sempre affezionato alla mia città, invio un caro saluto con l’augurio che qualcuno possa rilanciare l’immagine di Veroli.