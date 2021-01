Stefania in pentola, agnello al curry con peperoni in agrodolce. 1 coscio tagliato a pezzi di agnello, 3 peperoni rossi, 2 cucchiai di zucchero, curry, brodo vegetale, aceto, rosmarino, 1 aglio, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Arrostite i peperoni in forno a 180 °C per circa 30-35 minuti. Quando saranno belli abbrustoliti, toglieteli dal forno e chiudeteli per qualche minuto in un sacchetto, poi spellateli e tagliateli a filetti. Sciogliete in una padella 2 cucchiai di zucchero raso con un goccio di acqua. Spruzzate con poco aceto, quindi bagnate con mezzo mestolino di acqua. Quando lo zucchero si sarà sciolto aggiungete i peperoni, lasciateli insaporire nella salsa agrodolce per 2/3 minuti e mettete da parte.

Marinate i pezzi di agnello con poco olio ed una spolverata di curry per 15 minuti. In una padella antiaderente mettete un filo di olio, aglio e rosmarino, rosolate l’agnello, salate e pepate ed iniziate ad aggiungere brodo vegetale. Fate cuocere l’agnello. I tempi di cottura dipendono molto dalla grandezza del taglio della vostra carne. A me piace rosa quindi ho cotto per circa 20 minuti.

Il brodo dovrà comunque ridursi fino a formare una salsina saporita. Impiattate il vostro agnello con la salsa ridotta e i filetti di peperoni in agrodolce.

Foto e ricetta di Stefania Mione