Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. Perché per combatterlo occorre unire le forze e investire su informazione e ricerca scientifica.

L’Amministrazione provinciale di Frosinone, su iniziativa del presidente Antonio Pompeo e della presidente della Consulta delle elette, la consigliera provinciale Stefania Furtivo, sarà illuminata di rosa per tutto il mese, per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione contro un nemico comune. Il tumore al seno, infatti, è la tipologia più frequente nel sesso femminile e colpisce circa 1 donna su 8 nell’arco della vita

“Iniziative come questa – dicono Pompeo e Furtivo – servono a farci riflettere su quanto educazione e informazione sulle patologie siano fondamentali per prevenirle e combatterle. Ma anche per aiutare la ricerca in una lotta dove ogni attimo è indispensabile. Come Provincia vogliamo testimoniare l’importanza del messaggio delle istituzioni e ricordare che la vera vittoria è la prevenzione”.

Redazione Frosinone