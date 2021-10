Una giornata ecologica per ripulire dai rifiuti un tratto di via Antica: l’hanno organizzata l’associazione Legambiente Lamasena Aps e il Comune di Boville Ernica (che ha concesso anche il patrocinio) per sabato prossimo 9 ottobre, dalle 9 alle 13 presso via Antica. “L’evento si sviluppa all’interno della manifestazione nazionale “Puliamo il mondo 2021”– spiega Silvano Veronesi – che è diventata, negli anni, un appuntamento fisso di cittadinanza attiva per dare il buon esempio e per testimoniare la risposta da parte di tanti cittadini che non si rassegnano al degrado e all’inciviltà”.

“L’obiettivo della giornata è quello di ripulire un tratto dell’alveo del fossato di via Antica (località Pazzaglia) in cui ci sono sversamenti di rifiuti ingombranti e di laterizi” spiega invece la consigliera comunale Elisa Palombi, promotrice dell’iniziativa, che aggiunge: “Come Amministrazione comunale provvederemo anche a installare delle fototrappole lungo la strada per evitare che in futuro atti così gravi contro l’ambiente possano ripetersi. In tal senso su mia proposta il Consiglio comunale ha già approvato quanto di sua competenza”.

“L’Amministrazione comunale – le parole del consigliere comunale delegato all’Ambiente Luigi Onorati – provvederà a far trinciare le sterpaglie lungo la via. La ditta che gestisce il trattamento dei rifiuti, invece, metterà a disposizione i sacchi e, al termine della campagna ecologica, si occuperà di ritirare i rifiuti raccolti e a smaltirli in modo differenziato”. E conclude: “Continua a 360 gradi la campagna di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente. Per questo evento tutta l’Amministrazione ringrazia fin da ora la fondamentale collaborazione dell’associazione Lamasena”. Il luogo del raduno è il seguente: https://goo.gl/maps/MVLinkJxtjbbvPYg6

