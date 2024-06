Ombrellone e lettino 1000 euro al giorno, record in Italia

Per quest’anno stessa spiaggia, stesso mare e…stessi prezzi. Il lido “le Cinque Vele” si riconferma uno dei più costosi d’Italia, ma «siamo i più cari perché i più esclusivi».

Immerso tra le dune salentine, con sabbia chiara e sottile, il beach club a Marina di Pescoluse, si affaccia sulle coste limpide del mar Ionio: un paradiso quasi “tropicale”, ma in provincia di Lecce. E i costi si avvicinano a quelli un volo extra-continentale, visto che nel periodo di ferragosto si arriva a spendere oltre mille euro, in base ai servizi selezionati. Tuttavia, un modo per “risparmiare” c’è: basta prenotare nel periodo di giugno e il costo per un gazebo per quattro persone per il giorno di ferragosto è di 780 euro (escluso il tasso occupazionale, da considerare in base all’affluenza). Il servizio include gazebo, un salotto in spiaggia, letti king-size, oltre che i teli mare in spugna, accompagnati da frutta e champagne, e un servizio concierge e butler per tutto il tempo di permanenza, ma «poi ognuno può richiedere altri servizi che fanno aumentare il prezzo – spiega il direttore Alessandro Stivala – non c’è un limite. Solo trascorrendo una giornata qui da noi si capisce il perché dei costi, ma soprattutto cerchiamo di assecondare ogni singola esigenza o richiesta dei nostri ospiti, che vogliono sentirsi coccolati. Per noi il vero lusso è far sentire amati i clienti, “salentinizzare” la loro esperienza, fatta da parte nostra di accoglienza».

Un amore “esclusivo”, eppure la sua “esclusività” sembrerebbe proprio uno dei punti di forza per lido “Le Cinque Vele”: «Il relax e il luxury saranno le parole chiave della vostra estate» si legge sul loro sito.

Sui social, però, la clientela del lido sembra “affezionata” al beach club, nonostante le tariffe. E se qualcuno si lamenta del «perché non si vedono mai i prezzi, visto quello che si spende», i gestori rispondono subito che «tutti i prezzi sono consultabili sul sito», così da non avere sorprese. Oltre ai servizi offerti in spiaggia, però, è possibile anche sfruttare le “experience” messe a disposizione; dall’aperitivo salentino alla cena romantica in spiaggia, senza trascurare la “Wellness Experience” per chi volesse un «completo relax».

Per assaporare «la magia del tramonto con un aperitivo in riva al mare presso Le Cinque Vele, gustando stuzzicherie» serviranno 30 euro a persona e in questo, forse, il Beach Club salentino non si discosta troppo dalle tariffe che si ritrovano nella maggior parte dei lidi della regione: già la scorsa stagione estiva per una frisella in zona Capitolo si arrivava a spendere circa 20 euro, insieme ai 26 euro per una puccia, mentre in zona Gargano per una pizza margherita il prezzo si aggirava intorno ai 7 euro.

E nonostante la stagione estiva 2024 sia appena cominciata, sui social è già tornata la corsa agli “scontrini pazzi”, inaugurata da un caffè leccese al costo di 6 euro e da un gelato, dal prezzo tutt’altro che dolce, a 12 euro, su una spiaggia di Monopoli. E se già l’anno scorso le associazioni di categoria ripetevano che «i prezzi li fa il mercato», chissà quali sorprese (e polemiche) riserverà questo 2024. corriere.it