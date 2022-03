Olimpiadi della sicurezza e della legalità, in gara gli alunni di Veroli 2 

“Tornano le Olimpiadi della Legalità e della Sicurezza “I Love My City” di James Fox, ideate e organizzate dall’associazione IRIS T&O e anche grazie ai contributi di sponsor privati e Enti Locali. La professoressa Angela Avarello, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Veroli 2°”, apre ad insegnanti e genitori la prima fase della nona edizione dell’entusiasmante Concorso. Gli insegnanti potranno partecipare a seminari e corsi riconosciuti dal MIUR, per adempiere alla funzione di ottimi allenatori e guidare al meglio i loro ragazzi. Per sostenere i propri figli, anche i genitori avranno la possibilità di confrontarsi con psicologi e tecnici esperti sugli argomenti che James Fox affronterà: bullismo e cyberbullismo, sicurezza stradale e pericoli derivanti dall’utilizzo di internet.

Scuola e famiglia lavorando insieme potranno creare un ambiente d’apprendimento favorevole intorno ai ragazzi, che successivamente saranno coinvolti nelle azioni educative previste dal progetto nella seconda fase. Le attività avranno inizio il 07/03/2022 con il primo seminario “Bullismo e Cyberbullismo: le vittime e gli autori” e proseguiranno nei successivi giorni del mese di Marzo con un interessante programma. Nel secondo step, gli alunni della scuola primaria e secondaria potranno partecipare a incontri educativi on-line direttamente in classe. Ogni intervento sarà trasformato in un vero e proprio spettacolo tecnologico, crossmediale e transmediale, in grado di ottenere un forte impatto comunicativo, di coinvolgimento e di apprendimento. Partecipando alle varie iniziative, i ragazzi e le ragazze si contenderanno il Trofeo Regionale della Legalità e della Sicurezza e potranno entrare a far parte della “Squadra Jfox”.

La missione più grande di James è quella di diffondere e far apprendere informazioni e buone abitudini, per proteggere i bambini e gli adolescenti e prepararli ad affrontare tentativi di truffa e azioni criminali. Obiettivo da raggiungere per i nostri giovani “atleti” sarà quello di promuovere la pratica della legalità, difendersi dai comportamenti illeciti, rispettare i diritti dell’altro, insegnare a riconoscere diritti e doveri, diffondere il rispetto dell’altro nella città e nella comunità scolastica. Il “Superamico della Sicurezza”, James Fox, che diffonde la Cultura della Legalità, per prevenire la Criminalità e per migliorare la Sicurezza Stradale accompagnerà , quindi, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Veroli 2°” in questa entusiasmante avventura educativa… mi raccomando, fate il tifo per noi”. Lo comunica Istituto Comprensivo Veroli 2.