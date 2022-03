Ferentino, Giuseppe Virgili è il nuovo assessore al decoro urbano

Il sindaco di Ferentino Antonio Pompeo questa mattina ha assegnato la delega di assessore alla manutenzione e decoro urbano al consigliere Giuseppe Virgili. “Auguri di buon lavoro a Giuseppe. Sono certo che darà un contributo importante al nostro progetto di città, al suo miglioramento, alla sua crescita”. “Ringrazio anche la lista “Uniti per Ferentino” che in questi anni ha dimostrato di guardare con attenzione e rispetto al nostro operato, sempre in maniera propositiva. Questa nomina, infatti, arriva a conclusione di un percorso di dialogo fattivo ed operativo, sperimentato in particolare durante il periodo più grave della pandemia, quando c’è stata la dimostrazione su chi realmente ha a cuore l’interesse primario della città”. Con la nomina ad assessore di Giuseppe Virgili, subentra in consiglio la giovane Paola Fiorini: “Buon lavoro anche a Paola. Un altro volto giovane in amministrazione, una donna che entra nelle istituzioni: segnali certamente positivi che Ferentino invia al territorio. Un ingresso, infine, che rafforza il progetto a più ampio raggio sul quale stiamo lavorando per un coinvolgimento fattivo dei giovani nella guida della città”.

Redazione Ferentino