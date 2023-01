Occupazione suolo pubblico, il Comune di Frosinone riduce la tassa quasi del 50%

Occupazione del suolo pubblico per gli esercizi commerciali tramite dehors: l’amministrazione Mastrangeli si farà carico di parte del costo del canone, con un abbattimento della tariffa a carico degli esercenti del 33%. “La legge di bilancio ha disposto la proroga al 30 giugno 2023 della validità per le autorizzazioni straordinarie di occupazione del suolo pubblico concesse alle attività di pubblico esercizio – ha affermato l’assessore al bilancio Adriano Piacentini – Il provvedimento approvato dal Governo riguarda, tuttavia, solo la possibilità di ottenere o mantenere l’occupazione con procedura semplificata, ma non riguarda la gratuità della concessione. Le occupazioni di suolo pubblico, a qualsiasi titolo, sono infatti adesso soggette al pagamento del Canone Unico entro il 31 gennaio 2023. Per venire incontro agli operatori commerciali, la giunta Mastrangeli ha approvato la delibera per abbattere la tariffa corrisposta dagli operatori del 33%. Nonostante le limitazioni di bilancio imposte dalle fasi conclusive della procedura di riequilibrio finanziario – attivata nel 2013 per il risanamento del debito di circa 50 milioni di euro –l’amministrazione testimonia così, con i fatti, il proprio impegno a favore di coloro che portano avanti la propria attività in un periodo contrassegnato da una difficile congiuntura economica”. “Gli operatori commerciali affrontano, quotidianamente, le difficoltà derivanti dagli aumenti dei costi e delle materie prime – ha dichiarato l’assessore al commercio Valentina Sementilli – L’amministrazione Mastrangeli ha quindi deciso, a fronte dei rincari energetici dovuti alla guerra in Ucraina e al conseguente periodo inflattivo, di ridurre la tariffa per l’occupazione suolo pubblico delle attività di pubblico esercizio del 33% . L’obiettivo è quello di sostenere le attività presenti sul territorio comunale, nell’auspicio di contribuire alla loro ripresa e consolidamento”. Per il corretto calcolo del canone, quanti intendessero rinunciare totalmente, ridurre o frazionare le metrature in diversi periodi dell’anno, sono tenuti a dare comunicazione, a mezzo Pec, all’Ufficio competente (pec@pec.comune.frosinone.it), entro e non oltre il 22 gennaio 2023 e, per conoscenza, al Concessionario della riscossione ICA, all’indirizzoica.frosinone@icatributi.it. In caso di mancata comunicazione sarà addebitato l’intero importo per tutto il periodo di proroga ovvero della concessione. Per quanto riguarda, invece, le eventuali nuove richieste, le stesse dovranno essere presentate utilizzando la piattaforma telematica SUAP “impresainungiorno”, in deroga al vigente regolamento dehors e avranno scadenza concomitante con la proroga del 30 giugno 2023. Successivamente a tale data, le richieste dovranno essere effettuate sempre tramite il portale telematico SUAP, con allegata la documentazione tecnica prevista dal vigente regolamento dehors pubblicato alla pagina SUAP-UMA del sito istituzionale dell’Ente (www.comune.frosinone.it).

