Boville Ernica, ecco il nuovo consiglio comunale baby  

Eletto il nuovo Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi, prima seduta con tre punti all’ordine del giorno, tutti di carattere istituzionale: elezione del baby sindaco, nomina giunta e vice baby sindaco, elezione del presidente del Consiglio. La riunione, convocata dal presidente del Consiglio comunale degli adulti Giacomo Iozzi si svolgerà, in seduta pubblica e ordinaria, domani mattina giovedì 12 gennaio 2023, a partire dalle ore 10 presso la sala consiliare di Corso Umberto. “La nuova baby assise – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili Anna Maria Fratarcangeli – è stata formata dopo alcune modifiche che abbiamo apportato al regolamento, volte a rafforzare la rappresentatività di tutti i plessi scolastici, così da rendere ancora più incisiva l’azione verso una cittadinanza attiva sempre più marcata da parte delle nostre giovani generazioni. In tal senso ringraziamo le istituzioni scolastiche, con in testa il dirigente professor Giacomo La Montagna, per aver sposato il nostro progetto ormai collaudato”. Quello eletto nei giorni scorsi, infatti, è già il secondo baby Consiglio comunale. Ecco i nomi e i plessi dei rappresentanti. Per la scuola secondaria di primo grado, plesso “Armellini”: Fiacchi Donatello, Paniccia Sophie, Ghighi Rafaela, Patrizi Leonardo, Capogna Davide, Buccitti Elisabetta. Per la scuola primaria plesso “Di Cosimo” capoluogo: Stirpe Chiara, Botticelli Federico, Amorini Flavio.Per la scuola primaria plesso “Giovanni Paolo II” Casavitola: Genovesi Silvia, Micardi Cristian. Per la scuola primaria plesso “Fabrizio de André” Scrima: Cervoni Nicole, Berardi Gaia. Concludono il primo cittadino e l’assessore Fratarcangeli: “Nel ringraziare quanti hanno partecipato attivamente alle elezioni auguriamo sin da ora buon lavoro ai nuovi eletti, ribadendo la vicinanza e il supporto dell’istituzione comunale al fine di coinvolgere sempre più i nostri bambini e ragazzi nella vita istituzionale e amministrativa di Boville Ernica”.