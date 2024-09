Nutella con il tappo verde, arriva nei supermercati la versione vegana

La versione vegana della Nutella è da oggi sul mercato, a 60 anni dalla produzione del primo vasetto di crema di nocciole che ha ingolosito generazioni di bambini e adulti in tutto il mondo. Ufficialmente iniziata la distribuzione del nuovo prodotto del gruppo Ferrero, la Nutella plant-based arriverà sugli scaffali di negozi e supermercati nei prossimi giorni. L’azienda di Alba punta su una ricetta a prevalenza vegetale, adatta a chi ha intolleranze al lattosio. La Nutella vegana, che si distinguerà per il tappo verde, avrà una sostanziale variazione rispetto al prodotto tradizionale: non ci sarà il latte. Che sarà sostituito da ingredienti di origine vegetale come i ceci e lo sciroppo di riso. La Nutella plant-based sarà adatta agli intolleranti, ma non a chi è allergico, perché comunque realizzata in uno stabilimento nel quale viene utilizzato il latte per altri prodotti. Naturalmente capisaldi della Nutella restano alimenti come le nocciole e il cacao magro. Lo stabilimento della crema vegana della Ferrero è in Campania. A Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Dove il colosso internazionale già produce la versione classica della Nutella. La nuova crema., che è stato certificata dalla Vegetarian society come «vegan approved», sarà presente nei supermercati della grande distribuzione in Italia, Belgio e Francia nel formato da 350 grammi, Dal 2025, poi, sarà ampliata la distribuzione a tutto il mercato europeo. «Nell’anno delle celebrazioni per il 60esimo compleanno di Nutella, grazie allo spirito di innovazione e di imprenditorialità che da sempre caratterizza Ferrero – ha detto Stefano Lelli Mani, region marketing manager Nutella Italia- lanciamo oggi sul mercato anche la versione Nutella Plant-Based, realizzata con ingredienti di origine vegetale che, come alternativa al latte, integra ceci e sciroppo di riso, due ingredienti dal gusto delicato ed equilibrato, che hanno consentito di garantire l`inconfondibile gusto e la cremosità tipica di Nutella». corriere.it