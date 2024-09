Medicina Veterinaria nel Lazio, per la prima volta ecco la nuova facoltà

«Il nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia attivato dall’Università Sapienza nel polo di Rieti è frutto di una efficace sinergia tra MUR, Regione Lazio, istituzioni locali, ASL e mondo universitario, una collaborazione sicuramente da esportare anche in altre realtà del territorio – ha affermato l’assessore all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti – L’istituzione accademica e il nuovo corso rappresentano una grande occasione nel momento in cui essa si inserisce attivamente nel territorio e si apre ad esso, al contesto umano e sociale per contribuire alla sua crescita. L’attenzione alla medicina digitale e alla medicina del territorio a supporto delle fondamentali conoscenze cliniche renderà ancora più qualificante il percorso formativo e attrattivo il polo universitario di Rieti, nel momento in cui nel Lazio e in tutta Italia c’è bisogno di sempre maggiori risorse in ambito medico. Un ringraziamento al Ministro Anna Maria Bernini e alla Magnifica Rettrice dell’Università Sapienza Antonella Polimeni per questo risultato e per l’attenzione dedicata a Rieti e al potenziamento dell’offerta universitaria della Regione Lazio».

Redazione Digital