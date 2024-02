Nutella compie 60 anni, arrivano i vasetti personalizzati

Gli anni di Jo Condor e del Gigante amico li ricordano in pochi. Con questi personaggi, all’inizio degli anni Settanta, Nutella si presentava agli spettatori di Carosello. Anche se l’esordio pubblicitario era già avvenuto nel 1967, tre anni dopo la nascita dell’iconica crema spalmabile che oggi, 5 febbraio, festeggia 60 anni. Nel primo spot la crema inventata dalla Ferrero veniva servita ai piccoli spettatori per addolcire l’amaro in bocca lasciato dalle letture dei racconti del libro Cuore. Il regista dello spot era Sandro Bolchi. Da allora la Nutella è stata celebrata da tanti artisti, da Nanni Moretti a Giorgio Gaber. La Nutella venne creata nel 1964 dall’industria dolciaria piemontese Ferrero di Alba (Cuneo), a partire da una precedente crema denominata Pasta Giandujot e poi SuperCrema. Dopo la seconda guerra mondiale, il cacao era difficilissimo da reperire. Ferrero riuscì a trasformare il problema in un’opportunità, creando una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile. Un’invenzione destinata a diventare un successo internazionale. Il marchio viene festeggiato ogni anno in occasione del World Nutella Day, una ricorrenza celebrata il 5 febbraio e nata nel 2007 da un’idea della blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata per riunire tutti i fan della Nutella e spingerli a condividere sui social media la passione per la crema alla nocciola e cacao più famosa al mondo. In occasione dei 60 anni della Nutella Ferrero lancia la campagna #GiveANutellaSmile e una serie di nuovi vasetti in edizione limitata, ognuno dei quali sarà caratterizzato con una dedica particolare. I consumatori potranno configurare il proprio barattolo virtuale, personalizzandolo

con una dedica, e condividerlo con una persona cara. Per farlo basterà collegarsi al sito www.nutella.com dalle 12:00 del 19 febbraio 2024 alle 23:00 del 31 agosto 2024 per scaricare una cartolina digitale personalizzata con un vasetto Nutella e un messaggio a scelta tra quelli a disposizione. corriere.it