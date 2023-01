Nuovo pronto soccorso in Ciociaria, inaugurazione all’ospedale di Alatri

Alla presenza dell’assessore alla sanità, Alessio D’Amato, della consigliera regionale, Sara Battisti, dal direttore generale della ASL di Frosinone, Angelo Aliquò, del Presidente dell’Ordine dei medici di Frosinone, Dott. Fabrizio Cristofari e del direttore sanitario dell’Ospedale San Benedetto, Dott. Roberto Sarra, sono stati inaugurati i nuovi locali del Pronto soccorso di Alatri. “Oggi è una bella giornata – ha spiegato Sarra -. Ci siamo rinnovati parecchio, diamo un riscontro sul territorio importante e oggi possiamo farlo ancora con maggiore vigore”. Il Dg Aliquò si è detto “felice della presenza dell’assessore D’Amato, parla di sanità con competenza e i risultati sul territorio sono evidenti. Questa è una piccola parte rispetto ai cambiamenti positivi che stanno avvenendo, in tutta la provincia ci sono cantieri aperti per servizi sempre migliori per i cittadini”. Il Dott. Cristofari ha parlato di un “nuovo pronto soccorso innovativo, funzionale, a testimonianza della cura che l’azienda ha verso la città e la zona nord della provincia. Ora con più personale faremo il salto di qualità definitivo”. Poi l’assessore regionale D’Amato: “Abbiamo fatto grandi passi in avanti e altri ne dobbiamo fare. Siamo usciti da una lunga stagione di commissariamento, nell’ultimo anno abbiamo fatto oltre 4 mila assunzioni, ci cantieri in tutti il territorio. Ad Alatri voglio sottolineare il lavoro di qualità che tutela pazienti e utenti nel comfort, nella sicurezza, nei monitoraggi, nei controlli, nelle cure. Bene anche la struttura che separa i percorsi, il Covid ha dimostrato che bisogna evitare promiscuità in alcune situazioni. Ringrazio il comitato, presto arriverà la nuova risonanza magnetica”. “Quello che abbiamo detto e programmato – ha detto a margine la consigliera regionale Battisti – oggi viene realizzato. È la dimostrazione che la politica non è tutta uguale: esiste quella degli slogan e quella dei fatti. Il Pronto Soccorso di Alatri era una scommessa: abbiamo avviato i cantieri durante la pandemia grazie al lavoro straordinario di tecnici e operai e oggi abbiamo un migliore smistamento dei pazienti ed una conseguente riduzione dell’attesa. Con Alatri inauguriamo una delle tante opere di edilizia sanitaria programmate e in fase di realizzazione su tutto il territorio provinciale grazie ai fondi del PNRR. Grazie all’Assessore Alessio D’Amato , a Roberto Sarra e Fabrizio Cristofari, a tutti i medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario per il grande lavoro. Grazie al Comitato e associazioni – conclude – per essere stati pungolo e stimolo per tutti noi per fare sempre meglio nell’interesse dei cittadini”.

Redazione Digital