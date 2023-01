Frosinone sei tu, ecco la campagna del Comune a tutela dell’ambiente 

Prosegue a pieno ritmo la campagna di sensibilizzazione ambientale “Frosinone sei tu!”, realizzata dalla Città di Frosinone, mediante l’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia, in collaborazione con De Vizia Transfer. In particolare, il progetto di educazione ambientale nelle scuole di Frosinone, previsto all’interno della campagna, sta entrando nel vivo. “Il Comune di Frosinone ha portato avanti, già negli ultimi dieci anni, una articolata politica di riduzione delle emissione dannose, promuovendo comportamenti e abitudini innovative a favore dell’ecosistema, in collaborazione con i cittadini. L’amministrazione comunale, infatti, è convinta che il concetto di ambiente coincida con il diritto alla salute, un diritto che deve essere garantito a tutti, e che una Città più pulita sia anche più bella ed accogliente. Frosinone siamo tutti noi – ha concluso il sindaco Mastrangeli – per questo abbiamo il dovere di prendercene cura”. “Il progetto di educazione ambientale si inserisce all’interno di un’azione programmatica a largo raggio, volta a ottenere più sicurezza e decoro per la città di Frosinone ed è nato dalla volontà di consolidare il dialogo con la popolazione su temi sui quali l’attenzione va mantenuta sempre alta – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – In particolare, per quanto riguarda le attività previste nell’ambito di ‘Frosinone sei tu!’ con le scuole, in collaborazione con l’assessorato di Valentina Sementilli, sta proseguendo il progetto Educational Goal sulla piattaforma educationalgoal.it e a breve partirà anche la parte in presenza con quattro giornate di educazione ambientale. Inoltre, dal 31 gennaio al 3 febbraio, le scuole del capoluogo riceveranno la visita di Capitan Eco, che eseguirà una serie di spettacoli teatrali. L’animatore farà tappa nei quattro comprensivi, divertendo e sensibilizzando i più piccoli sui temi ambientali, su cui, peraltro, le nuove generazioni si mostrano già molto preparate ed attente”.

La campagna prevede infatti, oltre a una serie di manifesti collocati sulle strade cittadine, la distribuzione di materiali informativi per utenze domestiche e non domestiche, animazione territoriale con punto informativo e, appunto, iniziative di educazione ambientale nelle scuole.

Redazione Frosinone