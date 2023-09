Nuovo parco multivalente in Ciociaria, ecco l’inaugurazione

“Nella giornata odierna ho partecipato con grande soddisfazione, insieme all’amministrazione comunale di Anagni, all’inaugurazione del nuovo parco multivalente realizzato nel quartiere di Osteria della Fontana, un’opera che vede la realizzazione di un campo polivalente per lo svolgimento di diverse discipline sportive tra cui il calcio a 5, il basket e la pallavolo, oltre alla presenza di un area giochi per bambini ed un area verde destinata alle persone più anziane, costituendo così la compiuta rappresentazione del riscatto e della riqualificazione dell’intero quartiere – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – Un’opera di cui vado particolarmente orgoglioso il quanto mi ha visto, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Anagni, direttamente coinvolto in qualità di Consigliere Regionale durante la precedente legislatura, riuscendo ad ottenere per tale intervento un finanziamento di 265 mila euro da parte della Regione Lazio, indispensabile per la completa realizzazione del progetto. Con la realizzazione del parco multivalente siamo riusciti a dare una risposta di civiltà attesa dall’intera comunità, trasformando un luogo contraddistinto dal degrado e dall’abbandono in un modello di riferimento per la riqualificazione delle periferie. In questi giorni infine si convocherà il tavolo tecnico per verificare le condizioni e modalità per la realizzazione della rotatoria all’uscita del casello autostradale di Anagni-Fiuggi, un intervento importante sul quale vi è tutto il mio impegno e collaborazione. Un ringraziamento particolare ai consiglieri comunali Antonio Necci e Guglielmo Vecchi, all’assessore Vittorio D’Ercole ed al sindaco Daniele Natalia per essersi resi, fin dall’origine, promotori del progetto e per aver sempre creduto nella sua realizzazione”.

Redazione Anagni