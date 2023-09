Fanno il bagno indisturbati nella Fontana di Trevi, fermati e multati

Ancora bagni nelle fontane storiche di Roma. E ancora una volta è Fontana di Trevi ad essere utilizzata come una piscina, per l’occasione da tre persone contemporaneamente: un uomo e due donne, che si sono tuffati indisturbati davanti a centinaia di turisti. All’uscita dal’acqua le due donne, turiste australiane che avevano festeggiato un compleanno in un ristorante vicino, sono state identificate dai vigili: per loro 450 euro di multa ciascuna e daspo di 48 ore dalla Fontana di Trevi. L’uomo che era insieme alle due donne non è stato identificato. Il video del bagno è stato pubblicato dal profilo Instagram Welcome to Favelas. corriere.it