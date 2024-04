Nuovo film in Ciociaria, set cinematografico nel centro di Isola del Liri

La nostra città diventa set cinematografico. Dal 19 al 20 aprile saranno realizzate le riprese del film cortometraggio “Il silenzio del Padre” esordio alla regia di Agata Brazzorotto. Il cortometraggio è prodotto dal collettivo Orca composto da professionisti del settore, di ogni età e provenienza, ed emergente realtà operante nel territorio laziale e non solo. Le riprese vedranno coinvolti, sia nel cast che nella troupe, cittadini del territorio. “Sono nato e cresciuto proprio ad Isola Del Liri – afferma Giuliano Giacomelli, uno dei produttori del film-, “quindi per me era importante riportare nel mio paese d’origine quella passione per il cinema che mi ha sempre guidato, giorno dopo giorno sin da quando ero bambino. Troppo spesso ci dimentichiamo che nel Lazio, terra meravigliosa, ci sono delle location naturali incredibili che si estendono al di fuori di Roma. Il mio intento è proprio quello di valorizzare questi posti, partendo proprio dalla bellissima Isola Del Liri che oltre a essere la mia terra è l’unico paese ad avere una cascata così grande nel suo centro storico. E poi non dimentichiamo che la Ciociaria ha dato i natali ad artisti come Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni e Nino Manfredi. Quindi direi che è l’ora di riportare la macchina cinematografica proprio in queste località laziali”. Si tratta di un thriller antropologico recitato perlopiù in dialetto isolano. Altri ciak sono previsti a luglio 2024 in occasione della festa del Santissimo Crocifisso.

Redazione Isola del Liri