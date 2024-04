Frosinone, da Bach a Piazzolla a Piaf ecco il concerto del Conservatorio “L. Refice”

Tre giorni dedicati all’affascinante mondo degli strumenti aerofoni, dalla Fisarmonica all’Organetto al Bandoneon tra tradizione colta e repertorio folklorico. Si terrà al Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone la manifestazione suddivisa in tre giornate da martedì 16 fino a giovedì 18 aprile, tra masterclass interpretative, concerti dedicati al grande repertorio degli strumenti da Bach a Piazzolla a Piaf ed una tavola rotonda finale – con esperti e artisti come Alessandro D’Alessandro, Massimo Carboni, Dino Dell’Unto, Giuliano Gabriele, Matteo Di Prospero – dedicata a novità e prospettive. La masterclass afferente al progetto Erasmus è affidata al M° Tomas Valicek, interprete e didatta di fama internazionale proveniente dell’Accademia delle Arti di Banská Bystrica in Slovacchia. Il M° Riccardo Centazzo, ordinario presso il Conservatorio Refice invece proporrà uno sguardo sulla grande tradizione europea insieme ad alcuni inediti. Di particolare suggestione i concerti conclusivi del 16 e del 17 aprile con inizio alle ore 18 presso l’Auditorium D.Paris del Conservatorio affidati proprio ai M° Centazzo e Valicek. Un appuntamento imperdibile non solo per gli amanti del genere ma anche per tutti i musicisti e muscologi che potranno usufruire di una ennesima iniziativa profondamente culturale ma anche dalla accattivante fruizione come sempre rigorosamente ad ingresso libero offerta dal Conservatorio L. Refice di Frosinone alla sua città.

Redazione Frosinone