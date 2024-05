Nuovo collegamento in Ciociaria, strada Lago Fibreno ecco i lavori

E’ stato firmato il Decreto presidenziale numero 31 del 13 maggio 2024, mirato a garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità nella zona di Posta Fibreno. La Strada Provinciale 142 “Lago Fibreno”, estendendosi per circa 1,882 chilometri all’interno del territorio del Comune di Posta Fibreno, riveste un ruolo cruciale nell’ambito della mobilità locale. I lavori previsti comprendono diverse attività volte al ripristino e al potenziamento delle infrastrutture stradali, tra cui la fresatura delle pavimentazioni esistenti, la fornitura e lo spandimento di emulsione bituminosa, la correzione delle irregolarità longitudinali della superficie stradale e il rinnovo dello strato d’usura. Tali interventi sono fondamentali per garantire un adeguato livello di sicurezza e comfort agli utenti della strada. L’importo totale per questi lavori è stato quantificato in 276 mila euro. Il presidente Di Stefano ha commentato: “La sicurezza e l’efficienza della viabilità sono priorità assolute per la nostra provincia. Con questo decreto, confermiamo il nostro impegno nel garantire standard elevati di sicurezza stradale per tutti i cittadini. Continueremo a vigilare attentamente sulla viabilità della nostra provincia, implementando interventi mirati e tempestivi per assicurare la massima sicurezza ai nostri cittadini”. La Provincia di Frosinone conferma il suo costante impegno nella programmazione e realizzazione di interventi volti a garantire una viabilità sicura, efficiente e di qualità per tutti i cittadini.

Redazione Digital