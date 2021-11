Per tutti coloro che lanciano rifiuti dall’auto in movimento le multe diventano molto più care e si va da 26 a 866 euro.

Il Decreto infrastrutture e trasporti apporta tante modifiche al nuovo codice della strada 2021 e multe molto più salate. Dal 1° gennaio 2022, i titolari del contrassegno disabili potranno parcheggiare nelle aree di sosta a pagamento (nel in cui fossero occupati gli stalli riservati). Le multe sono raddoppiate (con punti sottratti triplicati) per chi parcheggia in aree di sosta riservate a mezzi per il trasporto di disabili. Si passa infatti dai 168 a 672 euro (attualmente da 84 a 335 euro) mentre i punti decurtati diventeranno 6.

Viene ampliato il novero degli strumenti il cui uso è vietato alla guida. Ma non cambia l’importo delle sanzioni. Adesso vengono menzionatismartphone, computer portatili, notebook, tablet e, comunque, dispositivi analoghi in grado di comportare anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante della vettura. Gli importi delle sanzioni vanno da 165 a 661 euro con 5 punti in meno sulla patente.

Il nuovo codice della strada 2021 prevede l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di chi, preparandosi all’esame per la patente di guida, si esercita senza istruttore. Si va da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Indica inoltre in modo più specifico quali sono i requisiti tecnici che devono avere i monopattini, tra cui: motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, segnalatore acustico, regolatore di velocità configurabile in funzione dei nuovi limiti, marcatura CE e, a partire dal 2022, presenza di indicatori di direzione e luci di stop. Le sanzioni andranno da 100 a 400 euro,con confisca del veicolo per monopattini non conformi alle disposizioni.

