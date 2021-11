Arriva la prima vittoria in campionato d’eccellenza per la Vis Alatri femminile che batte in casa per 3 a 1 il Nuovo Cos Latina davanti a un nutrito numero di tifosi che hanno preso a cuore la squadra seguendola anche in trasferta. A segno ancora una volta il capitano e numero 10 Maria Letizia Nobile che si porta a quota 4 reti in campionato, diventando il punto di riferimento dell’attacco verderosa.

Il commento post partita di Stefano Sarra, responsabile tecnico: “Seconda partita casalinga per la nuovissima compagine verderosa dell’Alatri che veniva da tre sconfitte consecutive con team dal blasone e struttura maggiori della neonata squadra ciociara; Partita dal primo tempo frizzante che ha visto le ragazze di casa avere subito le migliori occasioni già al 10’’ minuto con un potente tiro di testa dell’attaccante Campus Giulia parato dal portiere del Latina. Diverse sono state le occasioni non concretizzate, fino al 25’’ del primo tempo, quando da calcio d’angolo, pronta e lesta, la numero 10 Nobile ha ribattuto in rete la respinta del portiere conquistando l’1 a 0. Al 42’’, su un errore della linea difensiva verderosa, il Latina ha raggiunto il pareggio. Secondo tempo con una netta superiorità delle ragazze dell’Alatri che sono apparse più lucide. Al 20’’ è arrivato il secondo gol su tiro in area con una deviazione sfortunata che ha portato l’Alatri sul 2 a 1. Infine, la ciliegina l’ha messa Alessia Roma, spiazzando il portiere avversario e portandoci a concludere la partita con un ottimo 3 a 1. Grande è la soddisfazione della Società, dai dirigenti Fiorletta e Magrini al Mister Daniela Tanzi. Le ragazze stanno migliorando sempre di più. Si è vista una compagine quadrata e con una buona idea di gioco, la squadra è apparsa più brillante anche fisicamente. Noi siamo molto soddisfatti del lavoro svolto insieme a tutti i dirigenti per dare a questa cittadina una idea di sport a 360 gradi.”

Giornata di vittorie per la Vis Alatri, oltre alla squadra femminile, vincono anche la Juniores under 19 (3 a 0 contro l’Atletico Veroli), i giovanissimi under 15 (2 a 1 contro il P.C. San Giorgio), i giovanissimi under 14 (9 a 3 contro la Nuova Aurora) e la prima squadra maschile (2 a 1 contro l’Atletico Collepardo). Ma a vincere è soprattutto la voglia di rimettersi in discussione e di fare sport ora che la situazione Covid appare più gestibile, lo dimostra anche il prossimo esordio della squadra delle giovanissime, bambine alla loro primissima esperienza calcistica che giocheranno fuori casa contro il Patrica. Un risultato importantissimo per tutta la città di Alatri.

Redazione Digital