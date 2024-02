Nuove strade in Ciociaria, 6 milioni di euro ecco i collegamenti

“La giunta regionale del Lazio, presieduta dal presidente Francesco Rocca e su proposta dell’assessore al bilancio Giancarlo Righini, in accordo con l’assessore ai lavori pubblici Manuela Rinaldi ha deliberato il programma regionale di opere pubbliche con l’assegnazione delle risorse per l’annualità del 2024 pari a 5.850.000 di euro – ha affermato il consigliere regionale Daniele Maura – La delibera definisce i primi 15 interventi del programma regionale delle opere pubbliche per l’annualità del 2024, affidando all’Astral l’attuazione degli interventi. Previsti i primi due importanti interventi in Provincia di Frosinone. Gli interventi ammontano a circa 1 milione di euro. Dei fondi stanziati rispettivamente: 450.000 euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria della strada regionale di Fiuggi (ex strada statale 155) nei tratti di pavimentazioni stradali degradati dal km 0+000 al km 10+260, nei territori di Anagni e Piglio. Altri 450.000 euro serviranno invece per un intervento sulla strada regionale 637 di Frosinone e Gaeta, in territorio di Vallecorsa, per il consolidamento del movimento franoso al 34+500 circa. Una delibera che ci mette in condizione di trasferire ad Astral le risorse necessarie per dare il via ai cantieri. È l’ennesimo passo di buona amministrazione compiuto per il bene dei cittadini”.

Redazione Digital