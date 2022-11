Nuova scuola in Ciociaria, il sindaco di Sora incontra Renzo Piano così si amministra

La scuola modello sarà realizzata in via Napoli, nei pressi dell’ex mattatoio comunale. Alcune problematiche in questi mesi hanno rallentato l’iter ma il sindaco ha comunicato all’architetto di aver provveduto a rimuovere gli ostacoli burocratici. Percorso avviato tra l’altro dalla precedente amministrazione.

“Il Genio civile ha rilasciato il nulla osta all’esecuzione dei lavori – ha affermato il sindaco di Sora – L’architetto Renzo Piano ha apprezzato molto l’operato dell’amministrazione comunale. In questa settimana è prevista la validazione definitiva del progetto esecutivo, da parte della società incaricata, per la realizzane della scuola. Tutti i soggetti coinvolti si sono attivati per reperire le ulteriori risorse necessarie, in quanto lo stato dei lavori è ad un punto di non ritorno, infatti, appena si avrà certezza dell’avvenuto stanziamento dagli enti preposti, prevedibilmente per la metà di dicembre, si procederà alla gara d’appalto”.

Redazione Sora