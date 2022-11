Ztl in Ciociaria, nuovi orari cambia la viabilità nel centro di Isola del Liri 

In vista del periodo di sperimentazione, definito con la deliberazione di GM approvata il 23 novembre 2022, e che partirà a breve, si invitano tutti i residenti delle zone interessate, via Verdi, San Giuseppe, centro storico, a recarsi presso gli uffici della Polizia municipale per richiedere e ottenere il relativo pass. Gli uffici saranno a disposizione degli utenti a partire dal prossimo 24 novembre, negli orari di apertura. Il periodo di sperimentazione sarà utile a mettere a punto gli apparati di rilevamento e darà modo all’utenza di familiarizzare con la nuova modalità di accesso alle aree interessate. Gli orari dei varchi, che saranno attivati solo il sabato, sono i seguenti: 1. Via Roma dalle 22 alle 5. 2. Via Verdi dalle ore 21 alle 5. 3. Via San Giuseppe dalle 16 alle 5. Gli orari potranno essere eventualmente variati in ragione di eventi particolari, secondo le esigenze che dovessero essere riscontrate.

Redazione Isola del Liri