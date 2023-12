Nuova isola ecologica in Ciociaria, ecco l’inaugurazione

Si è svolta questa mattina la cerimonia dell’isola ecologica a Pontecorvo. Uno spazio di raccolta rifiuti che contribuirà alla pulizia del paese, realizzato con un contributo provinciale. Infatti, Presente, oltre il sindaco, Anselmo Rotondo e l’amministrazione comunale, su delega del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, anche il presidente del consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che dopo aver portato i saluti del presidente ha affermato “Questo è il risultato del lavoro sinergico tra gli enti. La provincia di Frosinone ha messo a disposizione dei fondi per la creazione dell’isola ecologia perché riteniamo sia uno spazio importate per ogni città e per l’ambiente che ci circonda. In questo modo anche il comune Pontecorvo ha avuto l’opportunità di dedicare uno spazio per la raccolta dei rifiuti evitandone l’abbandono selvaggio sulle strade. Un ringraziamento e i complimenti all’amministrazione comunale di Pontecorvo e al suo sindaco, Anselmo Rotondo, che ha voluto fortemente cogliere questa l’opportunità. L’attenzione che in questi anni di governo sta riponendo per il suo territorio è un gran beneficio per l’intera cittadinanza”-

Redazione Digital