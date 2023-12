Carbonara con aglio groviera e pancetta, “Questa è la vera ricetta”

Nessuno tocchi la Carbonara, la cui ricetta è sacra per i romani. Uova, pecorino (con dubbi sull’aggiunta di parmigiano), pepe e guanciale. Nient’altro. Chi propone altre versioni, anche storicamente accertate, viene messo (simbolicamente) al rogo. Luca Cesari è uno storico della gastronomia e si occupa di ricette storiche e storia della cucina. Ha proposto, sul canale Instagram del Gambero Rosso, una versione della Carbonara trovata su un numero della rivista ‘La Cucina Italiana’ che risale al 1954. Ebbene, in quella versione comparivano tra gli ingredienti pancetta, aglio e addirittura groviera. In più l’uovo veniva ripassato in padella e quindi veniva cotto. Presentava, quindi, una consistenza simile a quella dell’uovo strapazzato e lontana dalla crema a cui siamo abituati. Insulti e minacce allo storico per la versione con aglio e groviera

"Sapevate che la ricetta della prima carbonara risale al 1954? E, udite udite…si faceva con la pancetta e l'uovo era cotto", la didascalia con cui è stato presentato il video. Risultato? Insulti, minacce di morte, sedicenti esperti, persone che giurano sulla loro nonna sulla ricetta originale: "È sempre stata con uovo, pecorino e guanciale". Facciamo chiarezza: intanto la ricetta della Cucina Italiana è comparsa più volte, negli anni scorsi, in articoli di giornale. Riportava, per esempio, il sito della Cucina Italiana, rivista ancora in edicola: il titolo dell'articolo apparso nel 1954. Si tratta certamente di una ricetta della carbonara, ma forse non della 'ricetta originale', come si legge nella didascalia del video pubblicato del Gambero Rosso. Ricostruire la storia della carbonara è impegnativo e nessuno, ad oggi, ha ancora accertato le origini di questo simbolo della romanità. Va ricordato, però, che proprio Luca Cesari è uno tra quelli che hanno studiato l'argomento e compiuto ricerche in merito. Sul suo sito ha dedicato pagine e pagine alla storia di questo piatto così amato in tutto il mondo. Le prime attestazioni scritte della ricetta, tra l'altro, arrivano dall'estero, una dagli Stati Uniti, nel 1952, e una da Londra, nel 1954.