Natale di Roma, auguri alla Città eterna oggi compie 2775 anni

Oggi è il Natale di Roma e la città festeggia il 2775esimo anniversario dalla sua fondazione. La celebrazione ha origini lontane e affonda le proprie radici nell’antichità. La leggenda vuole che il 21 aprile del 753 a.C. Romolo fondò Roma e divenne il primo re. Una data che lo storico Titolo Livio prese come riferimento per la cronologia romana nella sua opera ‘Ab urbe condita’ che significa appunto ‘da quando la città è stata fondata’. Alle origini la celebrazione del 21 aprile città era denominata ‘Parilia’, una festa pastorale, fu l’imperatore Claudio per primo a festeggiarla come Natale di Roma, data che solo nel 1870 a seguito della Breccia di Porta Pia fu riconosciuta a livello nazionale.