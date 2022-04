Frosinone, il centro storico non è un parco giochi i giovani socialisti chiedono decoro

“Quest’anno l’amministrazione Ottaviani riproporrà l’evento delle “Terrazze del Belvedere” in corso della Repubblica e ritengo tale momento di aggregazione molto positivo in astratto per una città sempre meno attrattiva, ma ci sono dei problemi insormontabili e non ignorabili – ha affermato Jacopo Nannini, segretario federazione giovani socialisti di Frosinone – Innanzitutto bisogna ricordare che corso della Repubblica non è un parco giochi e non si possono continuare ad ignorare i bisogni dei residenti: sono necessari dei bagni pubblici nel centro storico e un serio piano per la mobilità e i parcheggi. È impensabile imprigionare i residenti dal giovedì alla domenica dalle 20 a 1:00, impedendo loro il transito (cosa molto problematica per anziani e per chi ha problemi di deambulazione) e rendere di fatto impossibile uscire dalla zona per 4 sere su 7. Per questo motivo biosgna istituire dei permessi per i residenti al fine di permettere il transito in ogni momento .È inoltre impensabile l’attuale situazione dei parcheggi selvaggi che creano disagi a residenti e avventori , per questo è essenziale trovare soluzioni concrete su mobilità (anche con un forte incremento del Trasporto pubblico e magari un seria riflessione sull’ormai tragicomico ascensore inclinato sulla bocca di tutti ) per evitare una paralisi della zona. Infine, ma non per importanza, bisogna ricordare che il centro storico non finisce a corso della Repubblica. Ci sono una miriade di vicoli e strade interne (via Angeloni diventata una autostrada con continuo transito delle auto a causa della chiusura del corso) totalmente abbandonate all’incuria e alla desolazione nel pieno disprezzo dei residenti. Bene solo il sussulto, probabilmente animato dalle imminenti elezioni, dell’avvio dei lavori al Teatro Vittoria (anch’esso con non pochi disagi a residenti )

Il centro storico va rivalutato tutto e non solo il Corso, agevolando nuove attività e servizi : non è concepibile che le terrazze del Belvedere diventino la vetrina bella per mascherare il degrado di tutta la zona interna”.

