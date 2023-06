Natale di Alatri, ecco il compleanno della Città dei ciclopi

La serata dedicata al Natale di Alatri ospitata nel giardino del Chiostro di San Francesco ha riservato emozioni forti ed interessanti spunti di riflessione per il presente ed il futuro del territorio. Organizzata per l’assegnazione del premio “Il Ciclope d’Oro” e per presentare i video promozionali della DMO Alta Ciociaria, la manifestazione ottimamente presentata da Gianni Blasi, è iniziata con l’esibizione della cantante Elisa Pietrobono che ha deliziato il pubblico con la sua splendida voce. A seguire, il direttore del museo civico Luca Attenni, ha illustrato alcuni progetti di grande rilevanza, sia realizzati che in corso di realizzazione, che hanno come protagonista l’imponente patrimonio storico della Città. Progetti rivolti soprattutto alle giovani generazioni per far conoscere la nascita e lo sviluppo di Alatri in epoca romana. Il prof. Giovanni Minnucci docente di storia del diritto medievale all’Università di Siena, ha ricevuto il primo “Ciclope d’Oro”, riconoscimento istituito dalla amministrazione comunale per persone che hanno contribuito in maniera significativa alla diffusione della conoscenza della storia e delle tradizioni di Alatri. Si è trattato di una assegnazione conferita all’unanimità da tutti i componenti della Commissione appositamente istituita. Visibilmente emozionato, il prof. Minnucci ha voluto sottolineare il forte legame con la sua Città declinato in un sincero e profondo attaccamento alla proprie radici familiari e territoriali. Gradita sorpresa è stata la presenza dei compagni di classe del liceo, che hanno voluto con la loro presenza non solo omaggiare il professore, ma rinnovare una antica amicizia. Di grande impatto i video presentati dalla DMO Alta Ciociaria realizzati per presentare un territorio caratterizzato da innumerevoli ricchezze e potenzialità di sviluppo turistico. Paolo Novi, manager della rete formata da oltre 40 tra enti pubblici e soggetti privati, ha illustrato in maniera concisa ed efficace le finalità per cui nasce la DMO Alta Ciociaria, e spiegato come lo slogan ideato per identificare il territorio “pura energia” possa essere un volano di sviluppo di servizi ai turisti e propagatore di enormi potenzialità ancora inespresse che caratterizzano il nostro territorio. Da sottolineare, infine, la bravura della regia tecnica che ha accompagnato lo svolgimento della serata e la genuinità del brindisi finale. Il sindaco Maurizio Cianfrocca sottolinea come la manifestazione del 21 giugno nata per celebrare delle eccellenze, sia riuscita a celebrare altrettanto degnamente il compleanno di Alatri. Il consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni coglie l’occasione del Natale di Alatri per sottolineare che è compito di tutti festeggiare una Città che rappresenta un patrimonio collettivo da tutelare e valorizzare in ogni momento della giornata.

Redazione Alatri