Frosinone, squadra in Serie A “Vogliamo andare allo stadio in bicicletta”

“Gentilissimi Presidente Stirpe e Sindaco Mastrangeli,

la promozione del Frosinone Calcio in Serie A, oltre ad essere motivo di gioia per la vasta tifoseria canarina, rappresenta anche un’opportunità di rilancio del territorio e dell’immagine della città capoluogo. La messa a frutto di questo importante risultato, però, non potrà prescindere da un impegno fattivo e autentico di tutti gli stakeholder verso la sostenibilità, elemento centrale di ogni politica da cui oggi non si può prescindere, a nessun livello.

Le nostre associazioni hanno applaudito il Frosinone Calcio non solo per i suoi successi sportivi: l’installazione della vasta copertura fotovoltaica delle tribune dello Stadio Benito Stirpe, in particolare, costituisce un vero e proprio vanto per il club e per la collettività e ricorda a tutti che la transizione verso le energie pulite è oggi uno dei pilastri irrinunciabili delle politiche green.

È per questo che abbiamo ritenuto di rivolgerci a Voi, nella convinzione di trovare ascolto nei confronti di una proposta che invitiamo a prendere in seria considerazione. Si tratta peraltro di un’idea che ha già trovato realizzazione in altre città italiane: essa consiste nell’installazione di un numero significativo di posteggi per le due ruote da posizionare a ridosso dello stadio, che funga da incentivo per i tifosi verso l’impiego della bicicletta per raggiungere lo stadio in occasione degli incontri casalinghi. Arrivare allo stadio in bici (o in treno + bici), utilizzando i percorsi ciclabili protetti già esistenti per chi proviene dal quartiere Scalo e dalla Monti Lepini, o le piste o corsie ciclabili in progetto, vuol dire infatti evitare di incolonnarsi con l’auto ed essere costretti a parcheggiare a grande distanza dallo stadio per poi proseguire a piedi. L’obiettivo è quello di evitare l’effetto imbuto del traffico veicolare e la congestione stradale, già vistosa nella scorsa stagione, in previsione di un campionato di maggiore richiamo di pubblico.

Crediamo che, se un numero sufficiente di spettatori deciderà di usare le due ruote anziché l’auto, a beneficiarne sarà non solo la qualità dell’aria ma la cittadinanza intera, che toccherà con mano i vantaggi di una maggiore diffusione della mobilità leggera nelle nostre città inquinate.

Operativamente, lo spettatore che si reca in bici allo stadio dovrebbe disporre di un accesso separato ai tornelli e poter collocare la bici in un ricovero protetto e sicuro per le biciclette come una ciclostazione o anche un parcheggio bici in numero di posti proporzionato alla capienza dello stadio, e poter godere del servizio di sorveglianza a cura dello staff addetto ai controlli.

Più in generale, riteniamo fondamentale stimolare gli spostamenti sulle due ruote verso lo stadio in zona Casaleno attraverso contestuali politiche e azioni che invoglino le persone interessate agli eventi sportivi a spostarsi sui mezzi della mobilità leggera, i più ecologici in assoluto.

Pensiamo, solo per fare un esempio, ad una promozione stabile sui costi del biglietto che preveda agevolazioni per chi raggiunge lo stadio in bicicletta. O altre formule premianti che scongiurino l’eventualità di un insuccesso dell’iniziativa non vanificando dunque l’investimento sugli impianti proposti nella presente e le risorse impiegate per declinare la città di Frosinone verso un modello urbano più incentrato sulle persone e non sulle auto.

Riteniamo che con un’adeguata preparazione ciò sia realizzabile in tempo utile per l’inizio del campionato e a costi contenuti per la società (che potrà ovviamente avvalersi dei suoi sponsor).

Ci auguriamo che tale proposta possa trovare accoglimento. Naturalmente, ci rendiamo disponibili a discuterne in maggior dettaglio con lo staff del Frosinone Calcio e con l’Amministrazione comunale di Frosinone.

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i nostri migliori saluti. Marina Testa e Stefano Ceccarelli”.

