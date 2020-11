“Questa mattina, alle prime luci dell’alba, ad Anagni è iniziata l’ “Operazione Natale” con l’istallazione delle luminarie – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – I lavori proseguiranno anche domani. Scusandosi per i disagi alla circolazione, ma chiedendo comunque a tutti un minimo di tolleranza perché si sta abbellendo la città, e non può che far piacere a tutti. Abbiamo lavorato con tutta la squadra di governo per anticipare le operazioni in considerazione delle restrizioni sempre più pressanti e soprattutto per far respirare la rassicurante aria natalizia in questo difficile periodo a tutta la città. Ringrazio in particolare l’assessore al Commercio Floriana Retarvi ed il consigliere delegato al Centro Storico Elvio Giovannelli Protani per l’impegno profuso in questo progetto”. L’ “Operazione Natale” non sarà limitata alla sola installazione di luminarie ma comprenderà, nei limiti di quanto previsto dalle normative anti-Covid in vigore, altri eventi che in seguito verranno pubblicizzati”.

Redazione Anagni