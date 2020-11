Un dono pienamente garantito dal tempo o meglio dalla sua anzianità di servizio. Il Boeing 737/300 che la Lazio si è regalata nella versione ”personalizzata” per le sue trasferte è uscito infatti dagli stabilimenti di Renton nel 1989. Ma adesso, anche a 31 anni dalla sua “nascita”, va sottolineato, fornisce tutte le garanzie in tema di sicurezza visto che i requisiti richiesti per volare sono assolutamente rigorosi. È stato ottenuto dalla società biancoceleste con la formula contrattuale del comodato d’uso dalla compagnia bulgara Tayaranjet. Si tratta di un Boeing entrato all’inizio nella flotta della Lufthansa rimanendo in servizio sino al 2016, quando la compagnia tedesca decise di rinnovare i modelli della propria flotta (la serie “300” dei Boeing erano fuori produzione del 1999).