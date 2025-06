Multe salate e patenti ritirate in Ciociaria, controlli a tappeto

Con l’arrivo della bella stagione e il conseguente aumento del traffico soprattutto nel fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sulle principali arterie della provincia di Frosinone. Lo scorso weekend, infatti, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sora hanno vigilato sulla corretta circolazione dei veicoli e sul rispetto delle norme del codice della strada. Durante tale attività hanno controllato un ragazzo minorenne che conduceva un ciclomotore non immatricolato e senza aver mai conseguito il patentino, pertanto il genitore veniva sanzionato per oltre 6.000 euro ed il ciclomotore sequestrato per la successiva confisca. Successivamente al controllo di un’autovettura gli agenti scoprivano che il suo conducente guidava senza aver mai conseguito la patente e pertanto veniva contravvenzionato per un importo di euro 5.000, mentre l’auto sottoposta al fermo amministrativo di tre mesi. Poiché a bordo vi era come passeggera la proprietaria della vettura, la stessa veniva sanzionata per incauto affidamento del suo veicolo ad una persona sprovvista di patente di guida. Dal controllo di un mezzo pesante, che trasportava rifiuti, emergeva che il conducente non aveva inserito il cronotachigrafo pertanto veniva sanzionato per un importo di circa 900 euro, il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione nonché la decurtazione di 10 punti. Inoltre i poliziotti accertavano che il trasporto dei rifiuti avveniva senza il previsto formulario, pertanto veniva applicata una ulteriore sanzione di circa 3.200 euro e l’obbligo dello smaltimento così come previsto dalla normativa. L’attività di controllo da parte degli agenti della Polizia Stradale di Sora si concludeva con il ritiro di 5 patenti, 3 carte di circolazione, la decurtazione di 225 punti patente con un totale di 52 verbali effettuati.

Redazione Digital