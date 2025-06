Ferentino, pioggia di euro per ricevere pellegrini del Giubileo

Il Comune di Ferentino ha ottenuto fondi significativi nell’ambito dell’Avviso pubblico per “manifestazione d’interesse da parte dei comuni del Lazio per la realizzazione di attività finalizzare al miglioramento dell’accoglienza dei pellegrini e della fruizione dei luoghi di culto” promossa dalla Presidenza della Regione Lazio, a sostegno delle città che si preparano a ricevere i flussi di visitatori e pellegrini in occasione del Giubileo del 2025. Il progetto, che rientra pienamente nelle strategie regionali per lo sviluppo del turismo religioso e culturale, prevede la l’organizzazione di un’intera area urbana adiacente alla Cattedrale dei Santi Giovanni e Paolo, già designata come chiesa giubilare e inserita ufficialmente nell’elenco dei siti del pellegrinaggio giubilare. L’area sarà attrezzata per ospitare eventi, percorsi spirituali, punti informativi e momenti di accoglienza, rafforzando così l’identità di Ferentino come tappa significativa del Giubileo. “Un risultato importante per la nostra città” – ha affermato l’assessore al turismo Elena Cestra – “che ci consentirà di valorizzare il nostro patrimonio storico e religioso, offrendo ai pellegrini un’esperienza di accoglienza degna di questo grande evento spirituale. Desidero ringraziare i vertici della Regione Lazio, in particolare l’assessore Giancarlo Righini e l’Ufficio di Presidenza del Governatore Francesco Rocca, per aver messo in campo iniziative concrete che permettono anche ai centri come Ferentino di esprimere il proprio potenziale.” L’investimento regionale non solo supporterà lo sviluppo delle infrastrutture legate all’ospitalità e all’informazione, ma rappresenta un volano per l’economia locale, con ricadute attese sul comparto turistico, commerciale e dei servizi. Ferentino, con il suo straordinario patrimonio archeologico, monumentale e religioso, si prepara dunque a vivere il Giubileo 2025 non solo come evento spirituale, ma come opportunità di crescita e visibilità a livello nazionale e internazionale.

Redazione Digital