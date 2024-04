Mondiali del sesso, il campione è italiano in gara con la moglie

C’è un nuovo campione del sesso a livello mondiale, vive a Torino ma è di origini campana. Si chiama Enrico D’Avascio, in arte «Capitano Eric», ha 46 anni e dieci anni fa ha lasciato il suo lavoro da programmatore informatico per cimentarsi nel cinema porno.

«Siamo appena tornati dalla gara, sono stati giorni così intensi. Solo ieri abbiamo fatto quattro video interviste con la tv spagnola, ci stanno chiamando in questo momento da Telecinco» racconta Eric. Accanto a lui c’è anche la moglie Mariagiovanna Ferrante in arte Mary Rider. Lei ha 45 anni e dieci anni ha smesso di fare la giornalista per cimentarsi in questa nuova attività con il marito ed era presente ai Mondiali del sesso in Costa del Sol, Spagna. «Ma i meriti sono tutti suoi. Si è aggiudicato tutti i titoli possibili» sottolinea Mary.

Sì perché per diventare campione di sesso serve vincere ai Mondiali di sesso: una manifestazione internazionale con tanto di federazione, regole, giuria. «È come una competizione sportiva, la tensione posso assicurare che è stata alle stelle. Molti si sono ritirati perché non ce l’hanno fatta o perché non si sono sentiti bene» continua la coppia. Hanno iniziato in 18 e dopo 24 giorni sono rimasti in 12.

«Ogni giorno veniva estratta una categoria di gara su un argomento uguale per tutti» spiegano. Tra queste c’erano «specialità» come seduzione, massaggi e preliminari.«Ho vinto sia il premio dei giudici che il voto del pubblico. C’erano molti favoriti più di me, sostenuti dai paesi di origine» spiega Eri. Mary invece si è aggiudicata il premio dei giudici. Le competizioni erano seguite a distanza con alcune telecamere da parte dei giudici ma per il resto del soggiorno tutti «gli atleti» sono stati ospiti in una struttura dove potevano raccontare chi fossero come in un reality rivolto a un pubblico televisivo. «Con mia moglie siamo sposati da 21 anni e siamo scambisti – sottolinea il vincitore -. La nostra forza è stata sostenerci come coppia anche in questa occasione». Eric e Mary lasciando i vecchi lavori sono diventati attori porno, hanno avviato una casa di produzione e gestiscono il porno shop di via Villa Giusti a Torino. «Ma siamo una coppia e vinciamo come coppia – conclude Mary Rider -. Il nostro obiettivo è di riuscire a vedere il sesso come piacere con consapevolezza senza tabù e pregiudizi. Staremmo tutti molto meglio». corriere.it