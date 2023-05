Mollicone, verità a giustizia per Serena “Non spegnere i riflettori su questa tragica vicenda”

«Ventidue anni fa veniva assassinata la giovane Serena Mollicone, un delitto che ha scosso l’Italia e ha rappresentato una pagina buia per il nostro Paese – ha affermato Luisa Regimenti, assessore al personale, sicurezza urbana, oolizia locale ed enti locali della Regione Lazio – La ragazza di Arce è due volte vittima, di omicidio e di giustizia negata, perché in oltre vent’anni ancora non è stata messa la parola fine a questo terribile delitto. Un omicidio senza colpevoli è una sconfitta per lo Stato: senza entrare nel merito del processo, mi auguro che forze dell’Ordine e autorità giudiziaria facciano tutto il possibile per arrivare all’individuazione dei responsabili. Domani interverrò ad un evento online patrocinato dal Comune di Arce per raccontare la mia esperienza professionale sul caso e per rinnovare il sostegno alla famiglia nella ricerca della verità. È molto importante che non si spengano i riflettori su questa tragica vicenda ma che si continui a dar voce alla battaglia di chi chiede solo che sia fatta giustizia».

