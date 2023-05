Atleti azzurri e canadesi incontrano gli studenti, in Ciociaria il ritiro pre-mondiale

Le nazionali italiana e canadese di pallacanestro in carrozzina hanno incontrato, questa mattina, nel teatro Manzoni, gli studenti delle scuole cittadine ad indirizzo sportivo del Liceo Scientifico “Gioacchino Pellecchia”, dell’Istituto d’Istruzione superiore “Medaglia d’Oro” a curvatura sportiva, nonché rappresentanze dell’Istituto superiore d’istruzione “San Benedetto”, del Centro di formazione Liceo “Varrone”, dell’ Itis “Ettore Maiorana”. Ha fatto gli onori di casa per conto dell’amministrazione comunale l’assessora alla pubblica istruzione e allo sport, Maria Concetta Tamburrini che riovolgendosi agli studenti ha detto: “Voi oggi siete qui per dare il benvenuto a delle persone davvero straordinarie che hanno fatto della loro capacità, tenacia e passione lo scopo della loro vita”. Presenti Fernando Zappile, presidente della Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina), Piergiorgio Fascina, delegato regionale della stessa Federazione e Dino Pagano, per lo Sporting e per Cassino Basket.



Sono intervenuti altresì i commissari tecnici della nazionale italiana, Carlo Di Giusto e Matteo Feriani, di quella canadese, nonché i due rispettivi capitani, Filippo Carossino e Patrik Anderson. Sono stati proiettati sullo schermo del “Manzoni” video riguardanti la città di Cassino, la nazionale italiana, lo Sporting e uno sulla nazionale canadese. Immagini, applaudite, che hanno molto interessato i giovani.

L’assessora Tamburrini ha omaggiato le due nazionali con il gagliardetto di Cassino. Il prossimo appuntamento è fissato per domani, 1° giugno, alle 18.30 all’Edra Palace Hotel, ove si terrà un convegno sul tema: “Sport, Disabilità, Territorio”; gli altri in calendario per sabato, 3 giugno allo Sporting Club dove si disputerà una partita amichevole Italia-Canada, mentre domenica 4 giugno nel cimitero del Commonwealth, alle 10.30 è prevista una cerimonia in onore dei caduti.

Redazione Cassino