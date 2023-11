Minorenne in coma etilico, “Fake news macchina del fango contro Isola del Liri”

“Alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni e della portata che ha assunto la vicenda legata al presunto undicenne in coma etilico soccorso ad Isola del Liri, sento di dover intervenire sull’argomento per fare chiarezza una volta per tutte – ha affermato Massimiliano Quadrini, sindaco di Isola del Liri – Dopo le dovute ed approfondite verifiche effettuate su più fronti, è emerso che nessun bambino di 11 anni è arrivato sabato sera al pronto soccorso dell’ospedale di Sora in coma etilico. Ad essere stato soccorso è stato invece un ragazzino di 15 anni che, pur avendo assunto quasi certamente degli alcolici e su questo aspetto sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti trattandosi di un minorenne, ha ricevuto le cure mediche per altri motivi. Questo è il dato certo. Nessun coma etilico. Siamo sconcertati nel costatare come con quanta velocità la macchina del fango si sia messa ingiustamente in moto in questi giorni, contribuendo a creare un’immagine del tutto distorta e fuorviante della nostra città. Grazie all’implementazione dei sistemi di video sorveglianza e del rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, sempre disponibili a collaborare con l’amministrazione agendo sul fronte della prevenzione dell’illegalità, la situazione per quanto concerne la pubblica sicurezza è sotto controllo. Riteniamo quindi gravissimo quanto accaduto e deplorevole il comportamento di certa stampa che non informa ma disinforma, che scrive senza verificare fino in fondo con le fonti ufficiali un episodio riportato e che è stato poi ripreso anche dai media nazionali. Pessima l’immagine che ne è uscita della nostra città nonostante gli sforzi che questa amministrazione ha messo in campo per trasformarla in una meta per famiglie e che anche grazie a questo impegno collettivo è stata selezionata per partecipare alla trasmissione “Il borgo dei borghi”.

Redazione Isola del Liri