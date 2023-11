Coppa Davis, azzurri in semifinale Sinner e Sonego battono gli olandesi

di Roberto Passeri

Siamo di fronte, ormai, ad un tennis italiano, che sta crescendo a livello internazionale. Sinner e Sonego ci portano in semifinale alla Coppa Davis, dopo aver superato l’Olanda. Mentre abbiamo perso per un soffio alla prima partita con Arnaldi, il quale ha giocato alla pari con il suo avversario, Sinner si è aggiudicato il secondo match con scioltezza e maturità, avendo prima studiato i movimenti del suo rivale al primo set, vincendolo e avendolo, poi, annullato al secondo. Sonego e Sinner hanno disputato il doppio per lo spareggio e sconfiggendo la coppia olandese, abbiamo superato il turno, accedendo alle semifinali. Anche in questa occasione Jannik è stato determinante con la sua classe e colpi vincenti, mentre Sonego ha disputato un’ottima gara, convincendo pur con qualche sbavatura. E’ la prima volta che i due atleti giocano insieme in una competizione ufficiale, però già si osserva che riescono ad ottenere un apprezzabile affiatamento per essere decisivi in partita. I nostri tennisti hanno dimostrato di saper collaborare in modo semplice e tecnico, rispettando i loro ruoli ma anche le loro personalità.