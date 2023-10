Mercatini di Natale, ecco i 10 da visitare durante le vacanze

Come ogni anno, da tradizione, European Best Destinations ha decretato i migliori mercatini di Natale del vecchio continente da visitare tra fine novembre e inizio gennaio. Basandosi sui voti di oltre 370.000 viaggiatori che hanno dato la loro opinione sulla piattaforma dell’organizzazione, la EBD ha stilato una classifica dei mercatini natalizi imperdibili per il 2023. Tra luminarie, decorazioni fantasiose, eventi correlati, gastronomia tradizionale, musiche e artigianato locale, i mercatini sono una bella occasione per organizzare un weekend in una città europea e visitarla nella sua veste più magica. Dall’Ungheria al Portogallo passando per i Paesi Bassi e l’Italia, ecco i 10 mercatini di Natale da visitare quest’anno. Il Mercatino di Natale di Budapest “Avvento alla Basilica” è stato eletto il più bello dell’anno. Non è la prima volta che si colloca al primo posto della classifica European Best Destination: già nel 2019 e poi nel 2021 il mercatino di natale della capitale ungherese fu eletto come migliore Christmas Market d’Europa. Seguono Gdansk (Polonia), Craiova (Romania), Riga, Montbéliard (Francia), Essen (Germania), Valkenburg (Paesi Bassi), Madeira (Portogallo), Govone e Asti (Italia), Madrid.