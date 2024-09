Massacra il vicino 60enne con la mazza da baseball, giovane fermato

È in stato di fermo il minorenne sospettato della violenta aggressione avvenuta martedì sera a Cesano Maderno ai danni del sessantenne brianzolo C.B., ferito alla testa a colpi di mazza da baseball e ricoverato in gravissime condizioni. Secondo quanto riferito dai carabinieri del comando provinciale di Monza, coordinati dalla procura dei minori, il presunto responsabile è un ragazzo italiano di 16 anni. Il 16enne abita non distante dal condominio di via Friuli in cui è avvenuta l’aggressione al 60enne, un imprenditore brianzolo incensurato. In casa sua sono stati trovati gli abiti che indossava martedì sera, intrisi del sangue della vittima. Dalla perquisizione sono emerse anche alcune «canne» già rullate di marijuana. Il giovane è stato condotto in un istituto penale per minori con l’accusa di tentato omicidio. Martedì sera, chiamati da una coppia di vicini appena arrivati in auto, i carabinieri della compagnia di Desio hanno trovato il 60enne nel garage condominiale, in stato di semi-incoscienza, riverso a terra e sanguinante. Portato al San Gerardo di Monza, è stato ricoverato in prognosi riservata. Nel garage è stata trovata anche la mazza da baseball in acciaio utilizzata per l’aggressione e repertata poi dai carabinieri della squadra rilievi del nucleo investigativo del comando provinciale di Monza. corriere.it