Metropolitana a Frosinone, nuova linea di collegamento lavori in via Marittima

“Le operazioni di realizzazione di una infrastruttura importante come il bus elettrico a corsia dedicata che rivoluzionerà la dinamicità cittadina, a vantaggio sia della salute che di un moderno concetto di mobilità, sono costantemente monitorate dall’amministrazione, sia sotto il profilo del rispetto del cronoprogramma, sia sotto il profilo dell’impatto che tali lavori comportano sul tessuto cittadino – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – L’amministrazione comunale aveva già preso in considerazione, nei giorni scorsi, la possibilità di riaprire al doppio senso di marcia via Marittima. Lo scorso 20 settembre, infatti, l’assessore Scaccia, come dimostra il verbale redatto dagli uffici comunali, aveva convocato una riunione ad hoc alla presenza del dirigente, dei funzionari, dei tecnici e del personale della Polizia Locale per valutare la fattibilità di questa ipotesi”. “Nel corso di questa riunione – ha aggiunto il vicesindaco Scaccia – ho personalmente chiesto ai tecnici comunali di convocare il direttore dei lavori su via Marittima al fine di redigere un rapporto per esaminare le opzioni ancora aperte sul tavolo di lavoro che, ininterrottamente, è stato attivato dall’attuale giunta, in linea con gli standard di sostenibilità ambientale e trasportistici”.

Redazione Frosinone