Martiri delle Foibe, Collalti chiede intitolazione luogo pubblico a Ferentino

di Fabio Paris

“Il 10 febbraio ricorre la giornata in memoria delle vittime delle foibe. Una tra le pagine oscure del ‘secolo breve’, così come nell’accezione di Hobsbawm; ancora oggi, per molti versi, una finestra appannata sul cortile della storia. A rimarcare la giusta considerazione ai tragici fatti storici, l’Avvocato Franco Collalti, capogruppo di fratelli d’Italia presso il consiglio comunale di Ferentino. Il consigliere è stato firmatario infatti, la scorsa settimana, di una mozione per l’intitolazione di un luogo pubblico, sul territorio gigliato, ai martiri delle foibe nonché a Norma Cossetto, la studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visignano, uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani.

‘Norma Cossetto rappresenta la drammaticità del sacrificio di tantissime donne che ancora oggi sono oggetto di violenza, discriminazione, sopraffazione. Nella nostra città non esiste un luogo in memoria di questa giovane eroina, vittima dell’odio anti italiano che nel 1943/45 sfociò nell’orrore delle foibe e nella vergogna dei campi di concentramento comunisti., dove trovarono la morte migliaia di nostri connazionali. Credo sia opportuno intitolare un luogo pubblico del nostro comune ai martiri delle foibe ed a Norma Cossetto, richiesta già formulata, ben tre anni or sono, dalla allora coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, avv. Silvana Collalti’. Così, l’avv. Franco Collalti, nella sua ultima mozione al consiglio comunale di Ferentino.