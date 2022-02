Isola del Liri, ecco la nuova area attrezzata Tremoletto

L’amministrazione comunale di Isola del Liri comunica che il giorno 11 febbraio alle 12 avrà luogo l’inaugurazione dei lavori di realizzazione area attrezzata in località Tremoletto. Si tratta della funzionalizzazione di un’area già naturalmente deputata all’attività fisica. Grazie poi a contributi regionali, è stato possibile realizzare una vera e propria area polivalente con attrezzi ginnici da esterno, panchine per la sosta e pannelli e totem illustrativi.

Oltre alla prima area poi sono stati valorizzati lungo il percorso due altri punti di rilievo: una panchina per la sosta e l’osservazione e una piattaforma con panchina e pannelli esplicativi del punto di rilievo. Tutto l’intervento è stato realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia della natura e del paesaggio.

“Un momento molto importante per la Città – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Siamo partiti da molto lontano, era il 2017 quando l’Amministrazione, conscia del valore dell’area, ha attivato la lunga e complessa procedura che ha portato alla costituzione del Monumento Naturale che è avvenuta nel 2018. Grazie alla specifica natura dell’area ed all’alto valore paesaggistico, al fine della valorizzazione, sono stati concessi due finanziamenti a fronte di progetti mirati che hanno portato ai lavori che oggi inauguriamo. Un sentito ringraziamento alla struttura Regionale, in particolare al presidente Nicola Zingaretti ed all’on.Mauro Buschini, che hanno seguito la concessione dei finanziamenti permettendo così i lavori che inauguriamo”.

Si tratta di un momento molto importante per la cittadinanza in quanto viene aperta un’area già molto frequentata, un polmone verde da vivere ogni giorno in pace e tranquillità, lontano dai rumori, immersi in un’oasi verde popolata di specie vegetali ed animali di grande bellezza.

Redazione Isola del Liri