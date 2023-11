Libriamoci, nuova edizione quasi 2mila scuole e 250mila studenti a BookCity

Quasi un migliaio e mezzo di scuole – per un totale di 235 mila studenti – coinvolte in oltre 5.900 attività già validate in banca dati con più di 1.700 lettori volontari tra scrittori, giornalisti, attori, soci di associazioni culturali, genitori, nonni, librai, sindaci e appassionati pronti a leggere ad alta voce in classe. Questi i numeri – in costante crescita – della decima edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, che prende il via ufficiale lunedì 13 novembre, proseguendo fino al prossimo 18 novembre. Il Centro per il libro e la lettura rinnova per il secondo anno consecutivo il suo sostegno a BookCity Milano. Giunta alla sua dodicesima edizione, anche quest’anno la manifestazione milanese dedica ampio spazio alle iniziative e alle attività del Centro, con cui promuove due appuntamenti e la serata inaugurale della manifestazione mercoledì 15 novembre al Teatro Dal Verme.

Redazione Milano