Americani e australiani comprano in Ciociaria, boom di vendite in Valle di Comino

Gianni Roscioli

“La Valle di Comino, ubicata nella parte meridionale della Ciociaria, continua ad attrarre l’interesse di acquirenti stranieri alla ricerca di casali di campagna o rustici – ha affermato Gianni Roscioli, affiliato Tecnocasa da anni riferimento nel settore immobiliare provincia di Frosinone – Di origine principalmente inglese, irlandese, americana e australiana, questo target apprezza le soluzioni in pietra viva caratterizzate da spazi interni ampi e aperti, che permettono una disposizione flessibile dell’abitazione e che ben si adattano bene al contesto naturale della campagna, fondendosi con il paesaggio circostante. La richiesta riguarda sia rustici in pietra autentici che antiche case coloniche di dimensioni comprese tra 300 e 400 mq. Un requisito fondamentale è un terreno annesso di almeno 2000-3000 mq. La vicinanza ai servizi principali e una vista panoramica sono desideri che spesso accompagnano queste ricerche. Gli acquirenti intendono utilizzarli personalmente come case vacanza o li ristrutturano per realizzare strutture ricettive, contando su una clientela proveniente dai loro stessi Paesi. Tuttavia, spesso, queste soluzioni richiedono importanti lavori di ristrutturazione. Di conseguenza i prezzi oscillano intorno ai 200-250 € al mq per le soluzioni da ristrutturare, mentre quelle già ristrutturate hanno prezzi intorno ai 1200-1300 € al mq. A titolo di esempio, una soluzione di 150-200 mq con un ettaro di terreno può essere acquistata a meno di 50.000 €, ma solo se necessita di ristrutturazione. Il costo del terreno si aggira a 1,5-2 € al mq, ma può raggiungere i 4-5 € al mq se si tratta di un terreno con vigneto per il Cabernet di Atina. Uno dei vantaggi di questa zona è la vicinanza al Parco Nazionale dell’Abruzzo nonché agli aeroporti di Ciampino e di Capodichino. Negli ultimi tempi si è infatti notato un aumento del turismo nella zona, che si sta destagionalizzando. Tra le colline della Ciociaria, nel territorio della Valle di Comino, nasce il Cabernet di Atina, prodotto principalmente con uve di Cabernet Sauvignon, una delle varietà di uva rosse. Le vigne sono generalmente coltivate a un’altitudine di 300-500 metri sul livello del mare, in terreni calcarei ricchi di fossili e pietre. Il vino dal colore rosso rubino intenso, con riflessi violacei. Ha ottenuto la denominazione DOC nel 2011. I prezzi dei vigneti di questa tipologia variano da un minimo di 50.000 € a un massimo di 80.000 € per ettaro, in base all’esposizione e all’età delle viti”.

Redazione Digital